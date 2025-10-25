Street Style: Jacket Required

Images: Hanna Lassen / Jeremy Moeller / Raimonda Kulikauskiene / Valentina Frugiuele /Getty Images and Supplied1. Trench coat R2,299 Zara 2. H&M cross body bag R399 Superbalist 3. Sunglasses R249 Woolworths 4. Boots R999 Cotton On (Raimonda Kulikauskiene/Getty Images) 1. H&M blazer R749 Superbalist 2. Sleeveless knit R219 Zara 3. Madison pumps R486 Superbalist 4. The Fix shorts R329 Bash (Valentina Frugiuele/Getty Images) 1. Scotch & Soda blazer R6,099 Bash 2. H&M cardigan R329 Superbalist 3. H&M skirt R249 Superbalist 4. Madison pumps R649 Superbalist (Jeremy Moeller/Getty Images) 1. Dress R2,599 Zara 2. H&M blazer R799 Superbalist 3. Nine West stilettos R799 Superbalist 4. H&M trousers R699 Superbalist (Raimonda Kulikauskiene/Getty Images) 1. Markham puffer jacket R1,399 Bash 2. Aldo boots R1,329 Superbalist 3. Bash Foschini jersey R129 Bash 4. H&M jeans R699 Superbalist (Valentina Frugiuele/Getty) 1. Mango jacket R1,399 Superbalist 2. Sportscene Nike vest R2,799 Bash 3. Skirt R1,399 Forever New 4. H&M boots R899 Superbalist (Hanna Lassen/Getty Images) Stockists:Bash Cotton On Forever New Superbalist Woolworths Zara