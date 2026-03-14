Fashion & Beauty

Street Style | Take a walk on the soft side

Relaxed staples and lux knitwear are reimagined through romantic details, soft volume and watercolour hues

Sahil Harilal

Fashion Editor

Look 1

Street Style - Look 1 (Edward Berthelot /Getty Images)
  1. Jacket R1,299 Zara
  2. Dolce & Gabbana sunglasses R4,070 Sunglass Hut
  3. Daniel Hechter skirt R799 Truworths
  4. Boohoo boots R1,299 Superbalist
Street Style - Look 2 (Edward Berthelot/Getty Images )

Look 2

  1. Shirt R379 Woolworths
  2. Ariana top R1,199 Forever New
  3. New Balance U9060v1 sneakers R3,399 Superbalist
  4. Skirt R799 Truworths
Street Style - Look 3 (Edward Berthelot /Getty Images)

Look 3

  1. Golf shirt R2,895 Lacoste
  2. Love Moschino bag R1,154 Farfetch
  3. Madison Otto heels R599 Superbalist
  4. Skirt R769 Zara
Street Style - Look 4 (305pics/Getty Images )

Look 4

  1. Knit jersey R769 Zara
  2. Daniel Hechter bag R599 Truworths
  3. Skirt R699 Truworths
  4. Steve Madden Carleigh heels R1,699 Superbalist
Street Style - Look 5 (Claudio Lavenia/Getty Images)

Look 5

  1. Knitted top R769 Zara
  2. The North Face puffer jacket R7,899 Shelflife
  3. Skirt R899 Zara
  4. New Balance sneakers R3,199 Superbalist
Street Style - Look 6 (Valentina Frugiuele/Getty Images )

Look 6

  1. Rugby jersey R899 Zara
  2. Florella bag R1,499 Aldo
  3. Agua by Agua skirt R2,390 Farfetch
  4. Steve Madden Believer sandals R1,599 Superbalist

Stockists:

Farfetch

Forever New

Lacoste

Shelflife

Sunglass Hut

Superbalist

Truworths

Woolworths

Zara

